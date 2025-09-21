cane ucciso nel parco a centinaia alla manifestazione di ancona giustizia per narcos

Ancona, 21 settembre 2029 – Le magliette con la foto del cane e la scritta “giustizia per Narcos”, i cartelli per augurare al cane “buon ponte” e “giù le mani dai più deboli” e uno striscione con impressa la frase “Narcos non doveva morire”. Così piazza Roma si è riempita ieri pomeriggio di animalisti e cittadini che hanno accolto l’invito della manifestazione organizzata da Enrico Rizzi, il noto attivista siciliano che si batte per i diritti degli animali e molto seguito sui social. Rizzi ha organizzato l’iniziativa dopo l’uccisione da parte di un poliziotto, avvenuta il 14 settembre scorso in un parco di via Osimo, del cane Narcos, un meticcio di due anni nato dall’incrocio di un pitbull e un amstaff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

