Canada Australia e Regno Unito riconoscono ufficialmente lo Stato di Palestina

Canada, Australia e Regno Unito hanno riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina. L’hanno annunciato i rispettivi capi di governo. «Il Canada riconosce lo Stato di Palestina e offre la propria partnership nella costruzione della promessa di un futuro di pace per lo Stato di Palestina e lo Stato d’Israele», ha scritto il premier canadese Mark Carney su X. Il suo è stato il primo Stato membro del G7 a prendere questa decisione. Poco dopo è arrivato anche il Regno Unito, con il primo ministro Keir Starmer che ha dichiarato: «Oggi, per ravvivare la speranza di pace per i palestinesi e gli israeliani e una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Canada, Australia e Regno Unito riconoscono ufficialmente lo Stato di Palestina

