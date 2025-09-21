Canada Australia e Regno Unito riconoscono ufficialmente lo Stato di Palestina | la mossa coordinata prima dell’Assemblea Onu

Canada, Australia e Regno Unito hanno riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina. Ad annunciarlo sono stati i rispettivi primi ministri, all’interno di quello che hanno definito «uno sforzo internazionale coordinato». La prima nota arrivata alle agenzie di stampa è quella del primo ministro canadese Mark Carney: «Il Canada riconosce lo Stato di Palestina e offre la sua collaborazione per costruire la promessa di un futuro pacifico sia per lo Stato di Palestina che per lo Stato di Israele». Pochi minuti dopo, arriva anche l’annuncio del primo ministro australiano, Anthony Albanese, e del premier britannico, Keir Starmer. 🔗 Leggi su Open.online

