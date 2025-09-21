Canada Australia e Regno Unito riconoscono ufficialmente lo Stato di Palestina Da Israele Ben Gvir | Allora annettiamo la Cisgiordania

Dopo la decisione di Canada, Australia e Regno Unito che hanno riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina arrivano le prime reazioni da parte di Israele. Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, esponente dell’estrema destra ha dichiarato che servono «contromisure immediate» per quello che lui definisce un «premio per i terroristi assassini della Nukhba», la forza di Hamas ritenuta responsabile dell’attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. E intende sollevare la questione dell’ annessione della Cisgiordania alla prossima riunione del governo. Ben-Gvir chiede «l’imposizione immediata della sovranità» in Cisgiordania «e lo smantellamento completo dell’Autorità palestinese». 🔗 Leggi su Open.online

Canada, Australia e altri Paesi valutano di riconoscere lo Stato della Palestina

Anche Canada, Australia e Portogallo valutano il riconoscimento della Palestina: «Soluzione a due Stati necessaria»

