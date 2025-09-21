Canada Australia e Regno Unito riconoscono lo Stato di Palestina Netanyahu | Così si mette in pericolo l' esistenza di Israele

Today.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Canada, Australia e Regno Unito riconoscono lo Stato di Palestina. Gli annunci arrivano nella settimana dell'Assemblea generale Onu. Decine di Paesi riconosceranno formalmente lo Stato palestinese. Immediata la reazione del premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Canada, Australia e Regno Unito. 🔗 Leggi su Today.it

