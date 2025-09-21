Canada Australia e Regno Unito riconoscono lo Stato di Palestina Netanyahu | combatteremo gli appelli per il rinoscimento

Una svolta diplomatica di portata storica scuote la scena internazionale. Canada, Australia e Regno Unito hanno annunciato nelle ultime ore il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina, segnando un passaggio cruciale nel percorso verso la soluzione a due Stati e aprendo nuove prospettive per il futuro dei rapporti israelo-palestinesi. Il primo a rompere gli indugi è stato il Canada: «Il Canada. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Canada, Australia e Regno Unito riconoscono lo Stato di Palestina. Netanyahu: combatteremo gli appelli per il rinoscimento

