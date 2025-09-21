Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza | controlli straordinari con test salivari antidroga

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione ad alto impatto sul territorio. A Camporotondo Etneo i Carabinieri hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo, mirato a contrastare criminalità diffusa e uso di sostanze stupefacenti. All’attività hanno partecipato due squadre della Compagnia d’Intervento Operativo (C.I.O.) di Palermo e due pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gravina di Catania, per un dispositivo di sicurezza che ha coinvolto i territori di Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza. Controlli mirati nelle aree sensibili. Uno dei punti principali dell’operazione è stata Piazza della Vittoria a San Pietro Clarenza, luogo scelto per la sua funzione di area di aggregazione e quindi a maggiore rischio di devianza giovanile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

