Tempo di lettura: 2 minuti Si è chiusa ieri alle 23:59 la Campagna Abbonamenti “Una storia da Vivere” che era stata prorogata di tre settimane dopo la iniziale deadline fissata al 31 agosto (LEGGI QUI). Nell’ultimo giorno sono state 36 le tessere sottoscritte con il numero definitivo che ammonta a 5.234, nuovo record assoluto in Serie C per il Benevento. Questo il comunicato della società giallorossa: “ Con la chiusura – si legge – ufficiale della campagna abbonamenti “UNA STORIA DA VIVERE” si registra un dato finale davvero notevole, con  5.234 tifosi che hanno scelto di legarsi al Benevento Calcio per la stagione di Serie C Sky Wifi 2025-2026?. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

campagna abbonamenti una storia da vivere il dato definitivo per ogni settore

© Anteprima24.it - Campagna Abbonamenti “Una storia da Vivere”: il dato definitivo per ogni settore

