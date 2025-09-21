Camminare per scoprire le sorgenti Là dove nascono i quattro torrenti
Il Cammino delle Sorgenti è un nuovo percorso, appena inaugurato, nell’ambito dei "Cammini dell’Acqua" promossi da Publiacqua con un bando del 2024. L’itinerario si sviluppa tra i 700 e i 1.100 metri di altitudine, toccando i borghi di Spedaletto e Collina, e risalendo il corso della Limentra Occidentale. In diversi tratti si sovrappone al Sentiero Europa 1 (00, Gea o Si) e attraversa le zone storicamente legate alla Linea Gotica. Il Cammino delle Sorgenti conduce l’escursionista alla scoperta di un territorio unico, dove spartiacque e bacini idrografici danno origine a quattro importanti torrenti della provincia di Pistoia: la Limentra Occidentale della Sambuca, la Brana, la Bure di Villa di Baggio (che, insieme alle altre "Buri" della vallata, confluisce poi nella Brana) e l’Ombrone Pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: camminare - scoprire
La vera #vocazione non è un’idea astratta, ma un cammino concreto, che ci accoglie così come siamo e ci invita ogni giorno a scoprire, crescere e camminare con Gesù. Nella rivista Vita Giuseppina rivista la pagina, i nostri novizi testimoniano che seguire Cri - facebook.com Vai su Facebook
Camminare per scoprire le sorgenti. Là dove nascono i quattro torrenti - Il Cammino delle Sorgenti è un nuovo percorso, appena inaugurato, nell’ambito dei "Cammini dell’Acqua" promossi da Publiacqua con un bando del 2024. Da msn.com