Camionista non si accorge della coda travolge e uccide un uomo | cosa guardava sul telefono

– Un incidente stradale di una violenza impressionante, costato la vita a un automobilista di 46 anni, ha trovato la sua spiegazione più sconcertante: il camionista alla guida del mezzo pesante stava guardando immagini pornografiche sul telefono. . È quanto emerso nel processo a carico di Neil Platt, 43 anni, condannato dal tribunale britannico a 10 anni di carcere per omicidio colposo. La tragedia, scrive “Fanpage”, risale al 17 maggio 2024, quando, lungo un’autostrada del Lancashire, il camion condotto da Platt ha travolto un’auto ferma in coda nei pressi di Skelmersdale, schiacciandola contro una cisterna e provocando un incendio fatale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Camionista non si accorge della coda, travolge e uccide un uomo: cosa guardava sul telefono

