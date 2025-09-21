Camion urta palo della luce Ore di paura al distributore
Un pericolo potenziale che è stato costantemente monitorato dalle forze dell’ordine ieri mattina. Un camion, per cause in corso di accertamento, ha urtato un palo della pubblica illuminazione al distributore Altopascio Oils, situato sulla via Romana, in pratica accanto al cimitero della cittadina del Tau. Lo stelo metallico che sorregge alla sommità la lampada, è rimasto pendente stile torre di Pisa. Si è anche parzialmente sganciato il sostegno a terra. E siccome con la corrente elettrica vicina alle pompe di benzina non si deve scherzare, è stato lanciato l’allarme. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia municipale che ha regolato la circolazione dei veicoli sulla provinciale, visto che il palo è al confine fra la strada e la proprietà del distributore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
