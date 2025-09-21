Camillo Ruini ricoverato | Sassuolo e Reggio Emilia pregano per la sua salute
Bologna, 21 settembre 2025 – Il cardinale Camillo Ruini, 94 anni compiuti il 19 febbraio scorso e sassolese di nascita, è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma: nei giorni scorsi, in seguito a forti disturbi, soprattutto legati ai reni, aveva deciso chiedere approfondimenti medici. Al momento – si apprende – le sue condizioni di salute non sono da considerarsi gravi ma ci sono numerosi fattori di rischio, primo fra tutti l’età. Inoltre, a luglio 2024, il cardinale ed ex presidente della Cei era stato ricoverato in terapia intensiva per un infarto. La ripresa, dopo l’estate, è stata eccellente, tanto che ha partecipato a varie celebrazioni pubbliche, come i funerali di papa Francesco, ad aprile, e le celebrazioni per i venti anni dalla morte di Wojtyla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
