Cambi nelle chiese palermitane | 20 nuovi parroci in città e provincia pronunciato il giuramento di fedeltà

“Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli.”. Ieri, negli spazi del Palazzo Arcivescovile, è stato celebrato il giuramento canonico dei nuovi parroci nominati da monsignor Corrado Lorefice lo scorso mese di agosto. Erano presenti il vicario generale, monsignor Giuseppe Oliveri, e il cancelliere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it