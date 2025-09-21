Caltagirone frazione Granieri | denunciato 51enne che pagava con banconote false

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta dei Carabinieri. Un uomo di 51 anni, residente a Palagonia, è stato individuato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Granieri con l’accusa di spendita di banconote false. L’indagine è nata da una segnalazione raccolta da un’esercente del luogo. La denuncia della commerciante. Una 53enne di Ragusa, titolare di un negozio in via Palermo a Caltagirone, si è rivolta ai militari dopo che un agente di commercio aveva rifiutato una banconota da 50 euro rivelatasi contraffatta. La donna ha raccontato che pochi giorni prima si era trovata in una situazione analoga con un cliente dal comportamento sospetto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

