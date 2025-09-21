Calolzio in festa con i suoi alpini per i 95 anni del gruppo Pippo Milesi

Grande festa a Calolziocorte per i 95 anni di fondazione del gruppo Ana “Pippo Milesi”. Il corteo di oggi, domenica 21 settembre, al quale hanno preso parte numerose penne nere, cittadini, associazioni e autorità, è stato il coronamento di una tre giorni che ha coinvolto l'intera città con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

