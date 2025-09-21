Calolzio in festa con i suoi alpini per i 95 anni del gruppo Pippo Milesi
Grande festa a Calolziocorte per i 95 anni di fondazione del gruppo Ana “Pippo Milesi”. Il corteo di oggi, domenica 21 settembre, al quale hanno preso parte numerose penne nere, cittadini, associazioni e autorità, è stato il coronamento di una tre giorni che ha coinvolto l'intera città con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: calolzio - festa
Calolzio in festa per la centenaria nonna Marina, "giusta fra le nazioni"
Tre giorni di festa, il 19, 20 e 21 settembre 2025, per celebrare un traguardo che profuma di storia e di futuro: il 95° anniversario del Gruppo Alpini “Pippo Milesi” di Calolziocorte, che culminerà domenica con una grande sfilata per le vie del centro città. Articolo - facebook.com Vai su Facebook
Calolzio in festa con i suoi alpini per i 95 anni del gruppo Pippo Milesi; Calolzio: la 'grande famiglia' degli Alpini festeggia il 95° del gruppo Pippo Milesi; Calolzio festeggia 95 anni di Alpini tra memoria, valori e sguardo al futuro.
Calolzio in festa con i suoi alpini per i 95 anni del gruppo "Pippo Milesi" - Il corteo di oggi, domenica 21 settembre, al quale hanno preso parte numerose penne nere, cittadini, associazion ... Come scrive leccotoday.it
Calolzio festeggia 95 anni di Alpini tra memoria, valori e sguardo al futuro - Ultimo giorno di festeggiamenti per il Corpo: "Grazie di esistere e resistere". Si legge su lecconotizie.com