Calhanoglu Inter, è lui la chiave dei nerazzurri. Chivu punta sul regista per rilanciarsi in campionato, a partire dal match contro il Sassuolo. Dopo la vittoria in Champions League ad Amsterdam contro l’Ajax, l’ Inter è chiamata a invertire la rotta in Serie A. Il posticipo contro il Sassuolo a San Siro diventa così uno snodo cruciale per rialzare una classifica che, con due sconfitte nelle prime tre giornate, ha già lasciato troppi rimpianti. Secondo Tuttosport, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha voluto mandare un messaggio chiaro alla squadra: «Motivazione e mentalità sono fondamentali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu Inter, il turco punto fermo dei nerazzurri. Chivu si affida al regista per rilanciarsi in campionato