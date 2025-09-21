Calhanoglu Inter il turco punto fermo dei nerazzurri Chivu si affida al regista per rilanciarsi in campionato

Internews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calhanoglu Inter, è lui la chiave dei nerazzurri. Chivu punta sul regista per rilanciarsi in campionato, a partire dal match contro il Sassuolo. Dopo la vittoria in Champions League ad Amsterdam contro l’Ajax, l’ Inter è chiamata a invertire la rotta in Serie A. Il posticipo contro il Sassuolo a San Siro diventa così uno snodo cruciale per rialzare una classifica che, con due sconfitte nelle prime tre giornate, ha già lasciato troppi rimpianti. Secondo Tuttosport, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha voluto mandare un messaggio chiaro alla squadra: «Motivazione e mentalità sono fondamentali. 🔗 Leggi su Internews24.com

calhanoglu inter il turco punto fermo dei nerazzurri chivu si affida al regista per rilanciarsi in campionato

© Internews24.com - Calhanoglu Inter, il turco punto fermo dei nerazzurri. Chivu si affida al regista per rilanciarsi in campionato

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter

Tuttosport – “Calhanoglu, nessun caso. Fantomatiche richieste mai arrivate all’Inter”

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic

Lo sfogo di Calhanoglu: “Il vero leader non cerca colpevoli. Mai tradito l’Inter”

Il Galatasaray flirta con l'agente di Calhanoglu, la posizione dell'Inter è chiara; Calhanoglu, silenzio che fa rumore: il punto fra interesse Galatasaray e richieste Inter; Calhanoglu-Galatasaray, è saltato tutto: il turco resta all'Inter.

calhanoglu inter turco puntoOmbre sul Calhanoglu, può ancora lasciare l’Inter: i dettagli - Il centrocampista turco dell’Inter fatica a ritrovare la forma che lo caratterizzava e tracciare una via chiara verso il rilancio sembra complicato. Secondo spaziointer.it

calhanoglu inter turco puntoFuturo Calhanoglu, la telenovela continua: l’Inter detta le condizioni per la cessione - Il turco, a lungo perno dell'Inter, potrebbe presto salutare. Da spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Calhanoglu Inter Turco Punto