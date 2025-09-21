Calhanoglu Inter il turco punto fermo dei nerazzurri Chivu si affida al regista per rilanciarsi in campionato
Calhanoglu Inter, è lui la chiave dei nerazzurri. Chivu punta sul regista per rilanciarsi in campionato, a partire dal match contro il Sassuolo. Dopo la vittoria in Champions League ad Amsterdam contro l’Ajax, l’ Inter è chiamata a invertire la rotta in Serie A. Il posticipo contro il Sassuolo a San Siro diventa così uno snodo cruciale per rialzare una classifica che, con due sconfitte nelle prime tre giornate, ha già lasciato troppi rimpianti. Secondo Tuttosport, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha voluto mandare un messaggio chiaro alla squadra: «Motivazione e mentalità sono fondamentali. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter
Tuttosport – “Calhanoglu, nessun caso. Fantomatiche richieste mai arrivate all’Inter”
Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic
Lo sfogo di Calhanoglu: “Il vero leader non cerca colpevoli. Mai tradito l’Inter”
#AjaxInter 0-2: Terzo tempo e pagelle. #Thuram show, #Calhanoglu c'è ed è già #Esposito mania! Tutti gli aggiornamenti su #InterFanTV: - facebook.com Vai su Facebook
#Calhanoglu, cose turche per l’#Inter (che se lo tenga molto stretto) - X Vai su X
Il Galatasaray flirta con l'agente di Calhanoglu, la posizione dell'Inter è chiara; Calhanoglu, silenzio che fa rumore: il punto fra interesse Galatasaray e richieste Inter; Calhanoglu-Galatasaray, è saltato tutto: il turco resta all'Inter.
Ombre sul Calhanoglu, può ancora lasciare l’Inter: i dettagli - Il centrocampista turco dell’Inter fatica a ritrovare la forma che lo caratterizzava e tracciare una via chiara verso il rilancio sembra complicato. Secondo spaziointer.it
Futuro Calhanoglu, la telenovela continua: l’Inter detta le condizioni per la cessione - Il turco, a lungo perno dell'Inter, potrebbe presto salutare. Da spaziointer.it