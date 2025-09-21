Calendario folle per Elisabetta Cocciaretto | domani già in campo dopo la vittoria in Billie Jean King Cup!
Elisabetta Cocciaretto è stata una delle protagoniste principali della cavalcata trionfale dell’Italia verso la conquista della seconda Billie Jean King Cup consecutiva, al termine di una settimana estremamente intensa ed emozionante. La tennista marchigiana ha sempre giocato da singolarista numero 2, chiudendo le Finals di Shenzhen con un bilancio personale di due vittorie ed una sconfitta. Un rendimento positivo che ha contribuito in maniera importante all’impresa della squadra azzurra, capace di bissare il titolo ottenuto a Malaga nel 2024 anche grazie ai successi della numero 91 al mondo contro la cinese Yue Yuan (in rimonta 4-6 7-5 7-5) ai quarti e soprattutto con la statunitense n. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calendario - folle
Dall'8 settembre nelle migliori sale italiane WERNER HERZOG TORNA AL CINEMA (Leone d'Oro alla carriera 2025) Scopri il calendario e le sale: bit.ly/CRalcinema_omaggio_herzog Nell’ambito del progetto di distribuzione "Il Cinema Ritrovato al cinema", - facebook.com Vai su Facebook
Calendario folle per Elisabetta Cocciaretto: domani già in campo dopo la vittoria in Billie Jean King Cup!.
Calendario folle per Elisabetta Cocciaretto: domani già in campo dopo la vittoria in Billie Jean King Cup! - Elisabetta Cocciaretto è stata una delle protagoniste principali della cavalcata trionfale dell'Italia verso la conquista della seconda Billie Jean King ... Riporta oasport.it
Elisabetta Cocciaretto trionfa al Roland Garros 2025 con un ace finale - Elisabetta Cocciaretto chiude nel migliore dei modi, con un ace, il suo match d'esordio al Roland Garros 2025. Scrive quotidiano.net