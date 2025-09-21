Caldo record nell' oceano Pacifico | Morti uccelli marini e mammiferi Paura per le tempeste invernali

Roma, 21 settembre 2025 – Il Pacifico si sta riscaldando con un'intensità e un'estensione senza precedenti. Un'ondata di calore marino – un "blob", così i ricercatori hanno ribattezzato questo fenomeno – sta interessando oltre 8.000 chilometri, dal Giappone fino alle coste occidentali degli Stati Uniti. Si tratta di un fenomeno record, reso ancora più allarmante dal contesto climatico globale: "L'impronta del cambiamento climatico è chiaramente visibile in ciò che sta accadendo ora nel Pacifico del Nord", afferma alla Cnn Michael McPhaden, scienziato senior della Noaa, l'Agenzia americana per l'oceanografia e l'atmosfera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caldo record nell'oceano Pacifico: "Morti uccelli marini e mammiferi". Paura per le tempeste invernali

caldo - record

