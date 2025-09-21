Calcit e Cuori in bancarelli oggi il derby dei mercatini solidali

Arezzo, 21 settembre 2025 – Quello che si gioca oggi in città è il derby dei mercatini solidali. Nel piazzale di Arezzo Fiere infatti l'appuntamento è con il Mercatino dei Ragazzi del Calcit mentre a Campo di Marte sbarca la data zero di Cuori in bancarella. Intanto prosegue la maratona di eventi solidali di Calcit in scena, una cinque giorni di musica, spettacoli, balli e riflessione su sanità e Giostra ogni sera al palaffari. Obiettivo raccogliere fondi per finanziare il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuito per gli aretini che costa al Comitato 350mila euro l'anno. Circa 80 i banchini presenti con gli espositori storici del Calcit pronti domenica a mettere in vendita un po' di tutto dai giochi all'abbigliamento, passando per accessori e oggettistica per la casa, libri, dischi e curiosità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcit e Cuori in bancarelli, oggi il derby dei mercatini solidali

