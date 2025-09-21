Calciomercato Milan | nel mirino Federico Chiesa offerta pronta per gennaio!

Calcionews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultimissime notizie sui rossoneri Il Milan prepara le mosse per il mercato invernale con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. Secondo indiscrezioni provenienti dall’estero, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Federico Chiesa, esterno offensivo classe 1997 attualmente al Liverpool, e sarebbero pronti a presentare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato milan nel mirino federico chiesa offerta pronta per gennaio

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan: nel mirino Federico Chiesa, offerta pronta per gennaio!

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

Il Milan riparte da Xhaka, il Napoli studia il colpo Gatti, Bennacer in Viola; Calciomercato live: Napoli-Beukema ai dettagli, Calhanoglu resta all'Inter, il Milan spinge per Jashari; Calciomercato 25 giugno: Milan vicinissimo a Ricci, Juventus su David.

calciomercato milan mirino federicoCalciomercato Milan: nel mirino Federico Chiesa, offerta pronta per gennaio! - Le ultimissime notizie sui rossoneri Il Milan prepara le mosse per il mercato invernale con l’obiettivo di rinforzare il re ... Da calcionews24.com

Milan: se Maignan non rinnova c'è Suzuki. Il Liverpool non fa partire Chiesa. Skriniar rimane al Fenerbahçe - Il contratto di Mike Maignan scadrà il 30 giugno e non è certo che le parti riescano a raggiungere un accordo per il rinnovo. Scrive eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Milan Mirino Federico