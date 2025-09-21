Calciomercato Lazio concreta la possibilità di far ritornare Milinkovic Savic Il punto
Calciomercato Lazio: ipotesi Milinkovic-Savic, il ritorno del Sergente accende i tifosi Il Calciomercato Lazio potrebbe presto regalare un sogno ai tifosi biancocelesti: il possibile ritorno di Sergej Milinkovic-Savic. Dopo otto stagioni da protagonista assoluto con la maglia della Lazio, il centrocampista serbo ha lasciato un segno indelebile nella storia recente del club. La sua partenza .
Calciomercato Cagliari, occhi puntati su Cancellieri. Quanto chiede la Lazio per l’attaccante?
Calciomercato Inter, da Roma: la Lazio ha rifiutato questa maxi offerta per Rovella. La reazione di Marotta
Calciomercato Lazio, con il blocco del mercato Insigne unica opzione! Arriverebbe ad ottobre, Sarri può convincerlo
Calciomercato Lazio, occhi puntati su quel giocatore in vista di gennaio - La situazione Nonostante il calciomercato della Lazio sia attualmente bloccato, la dirigenza biancoceleste non resta ferma.
Insigne-Lazio, ipotesi sempre concreta in vista di gennaio. Spunta il piano - Lazio non è più solo una suggestione da calciomercato, ma una possibilità concreta che dipenderà dall'esi ...