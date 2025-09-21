Calciomercato Juve il richiamo di Allegri può essere decisivo | spinge per riavere con sé quell’ex bianconero! Le ultimissime

Juventusnews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juve, il richiamo di Allegri è decisivo: il tecnico rossonero spinge per riavere con sé il suo pupillo dei tempi bianconeri. Un nome che evoca dolci ricordi nei tifosi della  Juventus, ma che ora rischia di infiammare una delle rivalità più sentite del calcio italiano. Un clamoroso scenario di mercato, riportato da  Transfer News Live, potrebbe infatti riportare in  Serie A  un grande ex bianconero, ma sulla sponda rossonera di  Milano. Al centro dell’intrigo c’è la volontà ferrea di un allenatore che conosce benissimo il giocatore, avendolo valorizzato proprio a  Torino. Calciomercato Juve: il retroscena su Federico Chiesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve il richiamo di allegri pu242 essere decisivo spinge per riavere con s233 quell8217ex bianconero le ultimissime

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il richiamo di Allegri può essere decisivo: spinge per riavere con sé quell’ex bianconero! Le ultimissime

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve

Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui

Calciomercato Juve, il rinforzo arriva dalla Serie A: spunta l’idea di uno scambio

Calciomercato Juve: in 12 con le valigie pronte. Rivoluzione in vista? Questi giocatori possono lasciare Torino in estate. La lista completa e tutti gli aggiornamenti

Conte e Allegri, Juve e Napoli hanno scelto! “I giocatori sanno già dell’arrivo”; Conte-Juve, le indiscrezioni di un accordo già raggiunto. Allegri, Napoli vicino; Corsi e ricorsi: Allegri può diventare il successore di Conte a distanza di undici anni.

calciomercato juve richiamo allegriIl richiamo di Allegri: addio Milan e sostituto choc dalla Juve - Sostituto choc dalla Juventus dopo l’addio già annunciato al Milan: il richiamo di Allegri diviene decisivo anche per il calciomercato. Scrive asromalive.it

calciomercato juve richiamo allegriAllegri sceglie lui: nuovo affare tra Milan e Juve, c’è la data - Allegri e il nome indicato per la pesante eredità di Mike Maignan. Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Richiamo Allegri