Calciomercato Inter Upamecano l’obiettivo per la difesa? Dalla Spagna frenano gli entusiasmi | ecco dove sogna di giocare il francese!

Calciomercato Inter, Upamecano l’obiettivo per la difesa? Dalla Spagna frenano gli entusiasmi: ecco dove sogna di giocare! La rivelazione. Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia conclusa, il nome di Dayot Upamecano, difensore francese classe 1998 in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, continua a circolare tra le priorità del calciomercato Inter. Il club nerazzurro sta monitorando con attenzione la situazione contrattuale del centrale, valutando eventuali opportunità per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. L’interesse del Real Madrid. Questa mattina, il quotidiano sportivo spagnolo Marca ha dedicato ampio spazio alla situazione di Upamecano, sottolineando come il giocatore stia valutando la possibilità di trasferirsi al Real Madrid, squadra che lo aveva cercato prima del suo trasferimento in Germania. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Upamecano l’obiettivo per la difesa? Dalla Spagna frenano gli entusiasmi: ecco dove sogna di giocare il francese!

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

#Inter, #Chivu recupera #Lautaro e prova #Frattesi per il #Sassuolo https://calciomercato.com/liste/inter-chivu-recupera-lautaro-e-prova-frattesi-per-il-sassuolo/bltd2763c2e9b11b59b… - X Vai su X

INTER-NICO PAZ, TUTTA LA VERITÀ Samuele Nava de 'La Provincia di Como' e la nostra direttrice Eleonora Trotta, a 'TiAmoCalciomercato' sul canale Youtube di Calciomercato.it, fanno chiarezza sull'ipotesi #NicoPaz-#Inter. Il futuro del gioiello argentino - facebook.com Vai su Facebook

Upamecano-Inter? Marca: “Sogna la maglia del Real. Agenti al lavoro” - Upamecano non ha ancora rinnovato con il Bayern Monaco e alcune indiscrezioni lo hanno accostato anche all'Inter ... Lo riporta msn.com

Calciomercato Inter, Marotta è sicuro di questa cosa! Si punterà a comprare quel fuoriclasse - La situazione attuale Il Calciomercato Inter ha da sempre mostrato grande attenzione al mercato dei parametri zero, una stra ... Segnala calcionews24.com