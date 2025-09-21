Calciomercato Inter i nerazzurri osservano Solet dell’Udinese ma c’è anche il Milan | valutazione monstre dei friulani
Calciomercato Inter, i rossoneri si fiondano sul difensore centrale obiettivo anche dei nerazzurri nella scorsa sessione di mercato. La sfida serale tra l’ Inter di Cristian Chivu ed il Sassuolo si preannuncia un banco di prova importante non solo per la classifica, ma anche per gli osservatori della società nerazzurra. Il direttore sportivo Damien Comolli, insieme ad altri membri del management, sarà presente in tribuna per valutare da vicino due giovani talenti friulani che da tempo attirano l’attenzione dei nerazzurri come possibili rinforzi per il reparto difensivo. Un banco di prova per la difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
#Udinese, dopo il goal segnato all'#Inter, #Atta sfida il #Milan: "Ammiro #Modric, valgo 300 milioni al #fantacalcio" [SportWeek] #UdineseMilan https://calciomercato.com/liste/udinese-milan-atta-contento-di-vedere-da-vicino-modric-e-de-bruyne-valgo-300-mili - X Vai su X
INTER-NICO PAZ, TUTTA LA VERITÀ Samuele Nava de 'La Provincia di Como' e la nostra direttrice Eleonora Trotta, a 'TiAmoCalciomercato' sul canale Youtube di Calciomercato.it, fanno chiarezza sull'ipotesi #NicoPaz-#Inter. Il futuro del gioiello argentino - facebook.com Vai su Facebook
In Spagna – Nico Paz, la cifra che offrirà l’Inter. Recompra? L’idea del Real…; Inter: non solo Caprile, altro rinforzo dal Cagliari; Inter, nuovo colpo a parametro zero nel 2026? I nerazzurri studiano la strategia.
Missione Inter per il nuovo portiere: colpo da 20 milioni - Il portiere spagnolo, infatti, avrà l’opportunità di scende in campo dal primo minuto contro il Sassuolo a San Siro. Da passioneinter.com
Calciomercato: derby Milan-Inter per il portiere del futuro - I due club pensano rispettivamente al dopo Maignan e al dopo Sommer Elia Caprile è finito nel mirino delle due big di Milano. calcionews24.com scrive