Calcio | Lazio-Roma 0-1derby giallorosso

14.31 Al primo derby Lazio-Roma della sua carriera, Gasperini non poteva esordire meglio: stracittadina ai giallorossi (1-0). Parte meglio la Lazio. pericolosa con Pedro e Rovella. Ma la Roma trova il gol al 38': assist di Soulè per Pellegrini che realizza con un piatto destro Una rete importante per il giallorosso, al rientro dopo una lunga assenza. Nel finale di tempo, Rensch sfiora il raddoppio,para Provedel.Nella ripresa Dia, solo davanti a Svilar, tira alto (54'). Palo di Cataldi al 94'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: calcio - lazio

Il caso Salernitana: La sentenza del TAR del Lazio e le implicazioni per il calcio italiano

Calcio, Sarri in ospedale. La Lazio: “Visita idoneità approfondita”

Sport nel Lazio, i dati: il calcio trascina gli incassi, ma mancano gli stadi

Radio1 Rai. . #Calcio Alla vigilia del derby della Capitale, 5 giocatori della #Lazio sono stati sentiti come testimoni nell'ambito dell'#inchiesta romana volta a ricostruire gli affari illeciti dei gruppi #ultras. Giuseppe Lisi #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Che si gioisca per una vittoria o ci si arrabbi per una brutta sconfitta, il calcio resta un “gioco”. Vorremmo parlare di Lazio ma oggi più che mai sentiamo forte la necessità di sostenere chi sta provando a portare aiuto alla popolazione palestinese stremata. Avan - X Vai su X

Lazio-Roma LIVE; FINALE Lazio-Roma 0-1, il gol di Pellegrini regala il derby ai giallorossi; Lazio - Roma Serie A 2025.

Lazio-Roma 0-1: video, gol e highlights - La squadra di Gasperini si rifà sotto in classifica, vince il derby con la Lazio e raggiunge Napoli e Milan a 9 punti, a –1 dalla Juve. sport.sky.it scrive

Roma, Pellegrini eroe del derby: Sarri ko, la Lazio finisce in nove - I giallorossi superano la formazione di Sarri e si aggiudicano la stracittadina valida per la quarta giornata di campionato ... Come scrive tuttosport.com