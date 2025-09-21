Calcio | Lazio-Roma 0-1derby giallorosso

14.31 Al primo derby Lazio-Roma della sua carriera, Gasperini non poteva esordire meglio: stracittadina ai giallorossi (1-0). Parte meglio la Lazio. pericolosa con Pedro e Rovella. Ma la Roma trova il gol al 38': assist di Soulè per Pellegrini che realizza con un piatto destro Una rete importante per il giallorosso, al rientro dopo una lunga assenza. Nel finale di tempo, Rensch sfiora il raddoppio,para Provedel.Nella ripresa Dia, solo davanti a Svilar, tira alto (54'). Palo di Cataldi al 94'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

