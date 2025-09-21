Calcio | vince il Torinopari a Cremona
17.00 Due partite alle 15 per la quarta giornata. L'Atalanta vince facile (0-3) in casa del Torino; senza reti CremoneseParma. I bergamaschi chiudono la gara nel primo tempo con 3 gol in 8 minuti. Al 30' la sblocca Krstovic si assist di Samardzic; al 34' raddoppia Sulemani dopo un pallone finito sul palo; al 38' Sulemana serve a Krstovic il pallone del tris. Granata al tappeto. A Cremona poche emozioni. In avvio (9'), la migliore occasione capita a Pellegrino: il giocatore del Parma, colpisce il palo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
