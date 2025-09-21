Calcio Serie D Una Leon in salute a Breno a caccia della prima vittoria
Inizia la settimana col triplo impegno in Serie D. La prima per la Folgore Caratese, la seconda per la Leon che è già scesa in campo sabato scorso, poi mercoledì per il recupero con il Milan Futuro, lo farà oggi a Breno e poi ancora il turno infrasettimanale. Straordinari, quindi, per gli uomini di Vullo, già in salute ma alla ricerca del primo successo in Serie D. Che non tarderà a venire viste le buone cose mostrate in questi primi 180 minuti. L’unica incognita sono i tanti impegni ravvicinati. Anche se questo pomeriggio i riflettori saranno puntati sulla Sportitalia Arena per Folgore Caratese-Castellanzese in una domenica “hot“ per l’alta classifica e che include anche ChievoVerona-Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
