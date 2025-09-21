Calcio serie C Perugia | domani parla Meluso Che non ha mai pensato di dimettersi

Perugiatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mi preme rivolgere un caloroso ringraziamento a Cangelosi oltre che un rammarico alto per aver dovuto interrompere il rapporto. Gli auguriamo i migliori successi sportivi. Abbiamo pensato a Piero da subito essendoci un'antica stima ed amicizia. Il contratto sarà di un anno. Ci sarà un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Calcio donne serie B: punti fermi della squadra. Fortunati e Blasoni: difesa blindata

Calcio serie C, il Perugia presenta domani la campagna abbonamenti. Qualche anticipazione

Calcio serie C, Perugia: domani parla Meluso. Che non ha mai pensato di dimettersi; Perugia Sambenedettese i precedenti; Calcio serie C, il Perugia si affida a Piero Braglia.

calcio serie c perugiaCalcio serie C, il Perugia presenta Braglia: "Serve una svolta, da subito" - Il nuovo tecnico, che arriva in biancorosso dopo la fugace esperienza di Rimini, parte subito all'attacco nel tentativo di cancellare lo zero nella casella delle vittorie. Si legge su today.it

Calcio serie C, il Perugia si affida a Piero Braglia - Il tecnico di Grosseto, già in città dal mattino, è stato ufficializzato poco fa dopo la firma. Lo riporta perugiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Perugia