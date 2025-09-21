Calcio serie C Perugia | domani parla Meluso Che non ha mai pensato di dimettersi
"Mi preme rivolgere un caloroso ringraziamento a Cangelosi oltre che un rammarico alto per aver dovuto interrompere il rapporto. Gli auguriamo i migliori successi sportivi. Abbiamo pensato a Piero da subito essendoci un'antica stima ed amicizia. Il contratto sarà di un anno.
Calcio serie C, il Perugia presenta Braglia: "Serve una svolta, da subito" - Il nuovo tecnico, che arriva in biancorosso dopo la fugace esperienza di Rimini, parte subito all'attacco nel tentativo di cancellare lo zero nella casella delle vittorie.
Calcio serie C, il Perugia si affida a Piero Braglia - Il tecnico di Grosseto, già in città dal mattino, è stato ufficializzato poco fa dopo la firma.