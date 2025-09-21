Calcio serie C il Perugia si affida a Piero Braglia

Il possibile inserimento del Livorno si è rivelato tardivo e il Perugia può esultare. Piero Braglia è ufficialmente il nuovo allenatore dei biancorossi, che dunque guiderà la squadra già in occasione della delicatissima sfida con la Sambenedettese di martedì prossimo.Il tecnico di Grosseto era. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

