Calcio Serie A | Fiorentina-Como 1-2

20.10 Gran colpo esterno del Como di Fabregas che in rimonta vince 2-1 a Firenze. Toscani subito in vantaggio: punizione di Mandragora sulla barriera, palla ancora al centrocampista che, sempre di sinistro,supera Butez (6'). Kean vicino al raddoppio. Perrone di testa manca il pari. Al Var 'cancellato' un rigore per i lariani,il fallo era fuori area.Nella ripresa il Como aumenta i giri e al 65' arriva l'1-1: punizione di Nico Paz per la 'capocciata' vincente di Kempf (66') In pieno recupero Addai completa la rimonta firmando il gol del 2-1 (94'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: calcio - serie

