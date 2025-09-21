Calcio risultati e classifica Roma seconda con Milan e Napoli

Roma, 21 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Lazio-Roma 0-1. Quarta giornata: Lecce-Cagliari 1-2, Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juventus 1-1, Udinese-Milan 0-3, Lazio-Roma 0-1, ore 15 Cremonese-Parma, Torino-Atalanta, ore 18 Fiorentina-Como, ore 20.45 Inter-Sassuolo, lunedì 22 settembre ore 20.45 Napoli-Pisa. Classifica: Juventus 10, Napoli, Milan, Roma 9, Udinese, Cremonese, Cagliari 7, Bologna 6, Atalanta 5, Torino, Como 4, Inter, Lazio, Sassuolo, Verona 3, Genoa, Fiorentina 2, Pisa, Lecce, Parma 1. Quinta giornata: sabato 27 settembre ore 15 Como-Cremonese, ore 18 Juventus-Atalanta, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

