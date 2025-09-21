Calcio risultati e classifica Como aggancia Bologna e Cagliari

Roma, 21 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Fiorentina-Como 1-2 Quarta giornata: Lecce-Cagliari 1-2, Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juventus 1-1, Udinese-Milan 0-3, Lazio-Roma 0-1, Cremonese-Parma 0-0, Torino-Atalanta 0-3, Fiorentina-Como 1-2, ore 20.45 Inter-Sassuolo, lunedì 22 settembre ore 20.45 Napoli-Pisa. Classifica: Juventus 10, Napoli, Milan, Roma 9, Cremonese e Atalanta 8, Udinese, Cagliari, Como 7, Bologna 6, Torino 4, Inter, Lazio, Sassuolo, Verona 3, Genoa, Fiorentina, Parma 2, Pisa, Lecce 1. Quinta giornata: sabato 27 settembre ore 15 Como-Cremonese, ore 18 Juventus-Atalanta, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

