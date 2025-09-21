Calcio Napoli Conte pensa al 4-3-3 | Neres verso la maglia da titolare contro il Pisa

2anews.it | 21 set 2025

Il brasiliano potrebbe guidare l’attacco del Calcio Napoli con Politano e Hojlund. In mediana chance per Gilmour ed Elmas, ballottaggio McTominay-Anguissa. Il Calcio Napoli si prepara alla sfida casalinga di lunedì sera contro il Pisa e Antonio Conte valuta un cambio di modulo. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il tecnico sarebbe orientato a . 🔗 Leggi su 2anews.it

