Calcio Lazio-Roma 0-1 | il derby è deciso da Pellegrini

Roma, 21 set. (askanews) – La Roma vince il derby della Capitale superando la Lazio 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini al 37?. All’Olimpico, davanti a un clima rovente e a oltre 60mila spettatori, i giallorossi trovano tre punti pesanti in una sfida che resta equilibrata fino al termine. Lazio che chiude in 10? per l’espulsione di Belahyane all’85’ La partita si accende già nel primo tempo: la Lazio crea la prima grande occasione con Zaccagni, il cui destro a giro è deviato in angolo da Svilar. Poco dopo Romagnoli svetta di testa senza inquadrare lo specchio, quindi è Dia a impegnare la retroguardia giallorossa con inserimenti profondi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: calcio - lazio

Il caso Salernitana: La sentenza del TAR del Lazio e le implicazioni per il calcio italiano

Calcio, Sarri in ospedale. La Lazio: “Visita idoneità approfondita”

Sport nel Lazio, i dati: il calcio trascina gli incassi, ma mancano gli stadi

#Calcio La #Lazio perde la partita di andata del #DerbyDellaCapitale: 0-1 contro la #Roma in una partita equilibrata fino al termine, in un clima rovente davanti ad oltre 60mila spettatori. A decidere, la rete di Pellegrini al 37'. - X Vai su X

?Calcio, Lazio-Roma 0-1: il #derby della Capitale è deciso da #Pellegrini - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Roma derby diretta: i giallorossi trionfano con un gol di Pellegrini LIVE; Live Lazio - Roma - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 21/09/2025; Diretta Lazio-Roma, oggi Serie A. Live risultato e aggiornamenti.

Lazio-Roma 0-1: video, gol e highlights - La squadra di Gasperini si rifà sotto in classifica, vince il derby con la Lazio e raggiunge Napoli e Milan a 9 punti, a –1 dalla Juve. Da sport.sky.it

Serie A, quarta giornata: Lazio-Roma 0-1. Ora Torino-Atalanta e Cremonese-Parma - Pellegrini decide il derby della Capitale approffitando di un errore della difesa biancoceleste. Scrive tg24.sky.it