Calcio il Rimini tessera tre svincolati | torna in biancorosso Leoncini arrivano anche Falasco e Petta

Riminitoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di domenica il Rimini ufficializza l'arrivo di tre giocatori svincolati che vanno a rinforzare la rosa: si tratta di Nicola Falasco, Mattia Leoncini e Andrea Petta. Il primo è un difensore mancino classe '93, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Brescia, affermatosi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: calcio - rimini

