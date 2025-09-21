Calcio il Rimini tessera tre svincolati | torna in biancorosso Leoncini arrivano anche Falasco e Petta
Nella giornata di domenica il Rimini ufficializza l'arrivo di tre giocatori svincolati che vanno a rinforzare la rosa: si tratta di Nicola Falasco, Mattia Leoncini e Andrea Petta. Il primo è un difensore mancino classe '93, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Brescia, affermatosi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: calcio - rimini
Rimini calcio nel caos: le donne, gli australiani, i soldi. Il direttore sportivo: “Aggredito”
Calcio, soluzione interna per la panchina del Rimini: promosso allenatore il giovane Filippo D'Alesio
Calcio, centro sportivo ok. Ma il Rimini è in apnea: stipendi ancora fermi
Rimini calcio femminile - facebook.com Vai su Facebook
Tribunale FIGC, stangata per il Rimini in Serie C: 11 punti di penalizzazione in classifica - X Vai su X
Calcio, il Rimini tessera tre svincolati: torna in biancorosso Leoncini, arrivano anche Falasco e Petta; Rimini, abbonamenti della discordia. Tifosi pronti a rinunciare alla tessera; Calcio - Per la trasferta di Pesaro i tifosi del Rimini potranno ottenere il biglietto solo se in possesso del programma di fidelizzazione.
Calcio, il Rimini tessera tre svincolati: torna in biancorosso Leoncini, arrivano anche Falasco e Petta - Nella giornata di domenica il Rimini ufficializza l'arrivo di tre giocatori svincolati che vanno a rinforzare la rosa: si tratta di Nicola Falasco, Mattia Leoncini e Andrea Petta. Riporta riminitoday.it
Rimini Calcio, i nuovi non ancora tesserati: ecco perché - Questa sera (venerdì 19 settembre) il Rimini torna in campo al Neri contro il Forlì, ma mister D'Alesio sarà costretto ancora ad operare con un organico ridotto. Scrive altarimini.it