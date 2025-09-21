Calcio e showbiz al Franchi Loro Brody noi super Fabbri Attori sportivi e personaggi E’ la partita dello spettacolo

In campo i duelli non mancheranno, ma è altrettanto affascinante la sfida fra i tifosi vip delle due squadre. Il Como è spesso seguito da personaggi glamour, stelle del cinema, della musica e dello sport. La Fiorentina punta più sugli sportivi. Da Hugh Grant a Leonardo Fabbri. Niente in comune, distanti che di più non si può. Eppure seguiranno il match con trepidazione. Ci viene il sospetto che Leo possa sentire un po’ di più la sfida rispetto al celebre attore britannico. Lui che di recente ha fatto gonfiare il petto a tutti i tifosi viola, con un tricolore dedicato ("Di Firenze vanto e gloria") mostrato dopo il bronzo conquistato nel lancio del peso ai mondiali di Tokyo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

