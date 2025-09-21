Calcio a 5 Coppa Italia L’OR pareggia e si qualifica Gli Original si prendono il derby

21 set 2025

Pari e qualificazione per l’ OR Reggio Emilia in Coppa della Divisione. I granata di mister Cristian Margini (foto) impattano 1-1 all’Arena Sport contro i piacentini del Baraccaluga, con Aieta che rimonta l’iniziale vantaggio ospite dell’ex Arduini, e passano il turno dopo il vittorioso 4-1 dell’andata. Eliminato, invece, il Bagnolo: i gialloneri, sconfitti 5-4 in casa 8 giorni fa, cadono 3-1 sul campo del Modena Cavezzo Futsal, con gol del provvisorio 1-1 di Conti, e salutano a testa alta la competizione. In Serie C1 il derby del primo turno di campionato va agli Original Celtic Bhoys (3), che passano 2-1 al PalaKeope con la Real Casalgrandese (0). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

