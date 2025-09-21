Calcio a 5 Coppa Italia L’OR pareggia e si qualifica Gli Original si prendono il derby
Pari e qualificazione per l’ OR Reggio Emilia in Coppa della Divisione. I granata di mister Cristian Margini (foto) impattano 1-1 all’Arena Sport contro i piacentini del Baraccaluga, con Aieta che rimonta l’iniziale vantaggio ospite dell’ex Arduini, e passano il turno dopo il vittorioso 4-1 dell’andata. Eliminato, invece, il Bagnolo: i gialloneri, sconfitti 5-4 in casa 8 giorni fa, cadono 3-1 sul campo del Modena Cavezzo Futsal, con gol del provvisorio 1-1 di Conti, e salutano a testa alta la competizione. In Serie C1 il derby del primo turno di campionato va agli Original Celtic Bhoys (3), che passano 2-1 al PalaKeope con la Real Casalgrandese (0). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - coppa
Calcio a 5 Finale di Coppa amara per la Ricel. Il Cus Pisa realizza il gol vittoria sul filo di lana
Calcio d’estate. Coppa Vannino. W&S in trionfo
Calcio dilettanti: ufficiali le date di campionati e coppa. La Serie D inizierà il 7 settembre. Eccellenza e Promozione: via il 14
Il prossimo impegno della nostra Femminile ? Coppa Italia | Raggruppamento 6 | 1ª giornata Chieti Calcio Femminile ? Picchio Village, Ascoli Piceno 21/09/2025 | 15:30 ? https://www.ascolicalcio1898.it/ascoli-calcio-serie-c-femminile-domenic - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia futsal; Scheda squadra Futsal Marco Polo; Coppa Italia calcio a 5: San Martino-Avvera Gubbio 1-2. In gol Bei, Cardoni e Ceccarini di fronte a 400 spettatori.
Calcio a 5 Coppa Italia. L’OR pareggia e si qualifica. Gli Original si prendono il derby - Pari e qualificazione per l’OR Reggio Emilia in Coppa della Divisione. Scrive msn.com
Coppa Italia di serie C1, vincono San Giovanni calcio a 5 e Futsal Sangiovannese - Si sono disputate le partite valide per il secondo turno della fase regionale a gironi della Coppa Italia di calcio a 5 di serie C1. Riporta valdarnopost.it