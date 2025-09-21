Tempo di lettura: < 1 minuto La Carrarese cade in casa contro l’Avellino e per Antonio Calabro resta soprattutto l’amaro in bocca. Il tecnico gialloblù analizza senza giri di parole una sconfitta che pesa, soprattutto perché arrivata con l’uomo in più e con il risultato a favore. “Una partita così non ci capita spesso – ha spiegato Calabro –. Nelle prime tre gare avevamo concesso in media due tiri a partita, oggi invece siamo stati troppo vulnerabili. In superiorità numerica e sul 2-1 la gestione era sicura e concreta, ma mentalmente non siamo stati maturi. I due gol subiti ci hanno messo ansia invece di darci lucidità, eppure c’era tutto il tempo per controllare la gara”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Calabro: “Troppa ansia e poca lucidità, così abbiamo regalato la partita”