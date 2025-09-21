Cala la domanda di appartamenti in affitto | -9% nel primo semestre Trovare casa a Napoli tempi più lunghi
Nel primo semestre 2025 la domanda di case in affitto in Italia ha subito una contrazione del 9% annuo. Tuttavia, a livello nazionale le tempistiche per affittare un immobile non hanno subìto variazioni e ammontano ancora a 2,6 mesi medi. È quanto emerge da una ricerca di Immobiliare.it Insights, che ha confrontato i tempi di affitto in 20 città italiane rispetto allo scorso anno. Tra le città analizzate, quella più rapida per affittare casa è Cagliari, dove servono appena 1,8 mesi, con una netta diminuzione, pari al 29%, rispetto allo scorso anno. Padova è al secondo posto con 1,9: in questo caso, però, si è registrato un aumento del 18% negli ultimi 12 mesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: cala - domanda
Affitti transitori a Roma, cala la domanda ma si impennano i prezzi
Cala la domanda di lavoro. Contrazione nelle imprese
Una domanda in conferenza stampa dopo la sfida contro il Genoa, il gelo che cala e Alvaro Morata che risponde al giornalista in maniera enigmatica - facebook.com Vai su Facebook
Il #BloombergCommodityIndex cala per i timori sulla domanda USA. #Oro a 3.600 $/oz e #argento sopra 41 $/oz trainano i preziosi. Giù agricoli e #petrolio, bene #gasnaturale USA (+7%) e #ferro (+1,3%) grazie ai dati macro positivi dalla Cina. #MpsNews #M - X Vai su X
Cala la domanda di appartamenti in affitto: -9% nel primo semestre. Trovare casa, a Napoli tempi più lunghi; Residenziale, cala la domanda di affitti ma i canoni restano in crescita; Studenti, cala la domanda di camere in affitto ma i prezzi non scendono.
Casa, affitto e vendita a Milano. Prezzi in leggero rialzo ad aprile ma cala la domanda - Milano, 8 maggio 2023 – Prezzi sostanzialmente stabili per la vendita e l’affitto delle case a Milano ad aprile ma domanda in leggera diminuzione secondo Immobiliare. Da ilgiorno.it
Mercato immobiliare: crescita sostenuta dei canoni di affitto (+5,5%), cala la domanda (-9,2%). I prezzi città per città - In Italia, nel primo semestre del 2025 i canoni di affitto sono aumentati di più del doppio rispetto ai prezzi delle case in vendita. Scrive affaritaliani.it