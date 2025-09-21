Cala la domanda di appartamenti in affitto | -9% nel primo semestre Trovare casa a Napoli tempi più lunghi

Nel primo semestre 2025 la domanda di case in affitto in Italia ha subito una contrazione del 9% annuo. Tuttavia, a livello nazionale le tempistiche per affittare un immobile non hanno subìto variazioni e ammontano ancora a 2,6 mesi medi. È quanto emerge da una ricerca di Immobiliare.it Insights, che ha confrontato i tempi di affitto in 20 città italiane rispetto allo scorso anno. Tra le città analizzate, quella più rapida per affittare casa è Cagliari, dove servono appena 1,8 mesi, con una netta diminuzione, pari al 29%, rispetto allo scorso anno. Padova è al secondo posto con 1,9: in questo caso, però, si è registrato un aumento del 18% negli ultimi 12 mesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

