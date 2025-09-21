Cairo Vattene Tifosi del Torino in corteo c' è anche Baricco
Erano almeno in 5mila i tifosi del Torino ad aver risposto presente all'appello per manifestare ancora una volta contro il presidente della società Urbano Cairo: non certo una novità, dal momento che si tratta della terza marcia di protesta nei confronti del patron granata nel giro di un anno. L'appuntamento era per le ore 12.00 di oggi, domenica 21 settembre, davanti al Filadelfia, luogo iconico della gloriosa storia del Toro: in migliaia si sono radunati per far partire una manifestazione pacifica, a cui hanno preso parte anche famiglie con bambini. Il corteo si è mosso da via Filadelfia dietro uno striscione granata in cui campeggiava la scritta "Cairo Vattene" di colore bianco, stesso messaggio ripetuto nelle centinaia di bandierine distribuite ai manifestanti dagli ultras insieme ai fischietti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
