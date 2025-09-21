Cairo Vattene | nuova sfilata granata migliaia di tifosi in marcia contro il patron del Torino

Almeno 5mila i tifosi che questa mattina hanno deciso di riversarsi in strada, di nuovo, come simbolo di protesta contro Urbano Cairo, patron del Torino. Di certo non la prima protesta contro Cairo, contestato da tempo. Così domenica 21 settembre migliaia di tifosi hanno deciso di mettersi in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

