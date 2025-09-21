Cagliari piccola disavventura per i prossimi avversari dell’Inter | slitta di qualche ora il rientro da Lecce Il motivo

Internews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari, piccola disavventura per i prossimi avversari dellInter: slitta di qualche ora il rientro da Lecce. Ecco cos’è successo. Il rientro del Cagliari in Sardegna dopo la vittoria al Via del Mare contro il Lecce è stato tutt’altro che semplice. Un imprevisto tecnico ha infatti impedito la partenza del charter nella notte successiva alla sfida di Serie A, costringendo la squadra a modificare i propri piani di viaggio. Durante le procedure preliminari, è stato riscontrato un guasto all’aeromobile, motivo per cui gli addetti alla logistica hanno deciso di fermare le operazioni e garantire la sicurezza di giocatori, staff e dirigenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

cagliari piccola disavventura per i prossimi avversari dell8217inter slitta di qualche ora il rientro da lecce il motivo

© Internews24.com - Cagliari, piccola disavventura per i prossimi avversari dell’Inter: slitta di qualche ora il rientro da Lecce. Il motivo

In questa notizia si parla di: cagliari - piccola

Napoli-Cagliari 0-0, occasione per Rrahmani nell’area piccola (LIVE)

Cagliari, slitta di qualche ora il rientro da Lecce.

cagliari piccola disavventura prossimiCagliari, doppia disavventura per il rientro da Lecce: ecco che cosa è successo nella giornata di ieri - Cagliari, disavventura doppia per i rossoblù: ecco che cosa è successo nella giornata di ieri prima del ritorno in Sardegna Il Cagliari ha vissuto una giornata complicata durante il rientro dalla tras ... Scrive cagliarinews24.com

cagliari piccola disavventura prossimiCagliari, due sfide alla fine di questo mese di settembre: il punto sui prossimi impegni dei rossoblù - Cagliari, due sfide alla fine di questo settembre: ecco quali saranno gli ultimi impegni dei rossoblù Il Cagliari si prepara a chiudere un mese intenso con due impegni fondamentali. Segnala cagliarinews24.com

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Piccola Disavventura Prossimi