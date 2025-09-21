Cagliari piccola disavventura per i prossimi avversari dell’Inter | slitta di qualche ora il rientro da Lecce Il motivo

Cagliari, piccola disavventura per i prossimi avversari dell’Inter: slitta di qualche ora il rientro da Lecce. Ecco cos’è successo. Il rientro del Cagliari in Sardegna dopo la vittoria al Via del Mare contro il Lecce è stato tutt’altro che semplice. Un imprevisto tecnico ha infatti impedito la partenza del charter nella notte successiva alla sfida di Serie A, costringendo la squadra a modificare i propri piani di viaggio. Durante le procedure preliminari, è stato riscontrato un guasto all’aeromobile, motivo per cui gli addetti alla logistica hanno deciso di fermare le operazioni e garantire la sicurezza di giocatori, staff e dirigenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

