Caffeine Ai arriva a Torino | un evento per scoprire il futuro dell’intelligenza artificiale

Per la prima volta Torino ospita un evento interamente dedicato a Caffeine.ai, la piattaforma di DFINITY Foundation, no-profit svizzera con un team di ricerca di livello internazionale. Una novità assoluta che unisce tecnologia e creatività, aprendo la strada a un modo completamente nuovo di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: caffeine - arriva

Caffeine AI arriva a Pescara il 19 di Settembre! Esplora il Self-Writing Internet con @caffeineai, la piattaforma per l'intelligenza artificiale che ti permette di sviluppare software attraverso la conversazione Questo hackathon è aperto a tutti: che tu sia uno svil - X Vai su X

Oktoberfest da Valentino Coffee & Lounge Nei giorni 3 – 4 – 5 ottobre arriva l'Oktoberfest da Valentino Coffee & Lounge. Menù con stinco, patate e birra a soli 15€ ! Atmosfera festosa, gusto autentico! Posti limitati! Prenota al 346 7999 222 - facebook.com Vai su Facebook

Caffeine Ai arriva a Torino: un evento per scoprire il futuro dell’intelligenza artificiale; Mario Biondi in concerto a Torino: il tour 2026 arriva al Teatro Colosseo; Arriva il Passaporto dello specialty coffee italiano: l’idea sia cartacea che sul web.

Italian Tech Week 2025, la grande onda dell’innovazione arriva a Torino - Dal 1 al 3 ottobre prossimi si riuniscono a Torino innovatori, startupper, accademici e visionari della SIlicon Valley tra cui Jeff Bezos, il fondatore di ... Si legge su repubblica.it

Arriva a Torino l'evento benefico di Women in Coffee - Un'alleanza fra donne e caffè per l'empowerment al femminile e a scopo benefico contro tumori e malattie rare. Secondo ansa.it