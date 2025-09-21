Cadono per 60 metri al lago del Predil | morta una 68enne grave l'amica Indossavano scarpe lisce
Le due donne sono precipitate per circa 60 metri lungo la sponda sud del lago friulano, in una zona particolarmente impervia e fuori dai sentieri tracciati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cadono - metri
Pompei, due operai cadono da 15 metri per la rottura di un braccio meccanico. Ennesimo incidente sul lavoro
Cadono dal carrello elevatore da una altezza di 12 metri, due operai gravemente feriti a Pompei
Si rompe la gru e cadono per 15 metri: due operai in prognosi riservata
#Genova Bimbo di 6 anni cade dalla finestra a scuola, è grave. È successo intorno alle 12.00 alla scuola primaria De Amicis. Il piccolo ha fatto un volo di tre metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasportato in elicottero in ospedale. - facebook.com Vai su Facebook
Cadono e ruzzolano per 60 metri al lago del Predil: morta una 68enne; Cadono per 60 metri al lago del Predil: morta una 68enne, grave l'amica. Indossavano scarpe lisce; Colico, precipitano con l’auto per 40 metri e finiscono nel lago di Como: morta una donna, gravissimi due uomini.
Cadono per 60 metri al lago del Predil: morta una 68enne, grave l’amica. Indossavano scarpe lisce - Le due donne sono precipitate per circa 60 metri lungo la sponda sud del lago friulano, in una zona particolarmente impervia e fuori dai sentieri tracciati ... Si legge su fanpage.it
Una escursionista precipita per oltre 60 metri e muore in Friuli - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Secondo msn.com