Cadono per 60 metri al lago del Predil | morta una 68enne grave l'amica Indossavano scarpe lisce

Le due donne sono precipitate per circa 60 metri lungo la sponda sud del lago friulano, in una zona particolarmente impervia e fuori dai sentieri tracciati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

