Cadono mentre cercano funghi | morti un 25enne in Liguria e una 60enne in Piemonte

Daniele Perini ha perso la vita precipitando per una cinquantina di metri in un burrone durante una battuta di funghi insieme a un amico in Val d'Aveto, al confine tra Liguria ed Emilia Romagna. Una donna è invece morta a Vinadio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cadono - cercano

Cadono da un camion, tre maialini cercano rifugio all'assessorato regionale alla Formazione

Salgono, uno dopo l’altro, con il fiato corto e gli occhi puntati in alto. La cima è lì, vestita di mazzi, pronta a lasciarli andare, non come chi si libera, ma come chi dona. I fiori non cadono: volano, danzano, cercano mani, come il bouq - facebook.com Vai su Facebook

Cadono mentre cercano funghi: morti un 25enne in Liguria e una 60enne in Piemonte; Cadono in montagna mentre cercano funghi: padre e figlio soccorsi; Lago Trasimeno, concluso il corso dei vigili del fuoco per il soccorso su moto d'acqua.

Cadono mentre cercano funghi: morti un 25enne in Liguria e una 60enne in Piemonte - Daniele Perini ha perso la vita precipitando per una cinquantina di metri in un burrone durante una battuta di funghi insieme a un amico in Val d'Aveto ... Da fanpage.it

Cadono da camion, tre maialini cercano rifugio in assessorato - Tre maialini trasportati su un camion sono caduti e hanno cercato rifugio all'assessorato regionale alla formazione in viale Regione siciliana a Palermo. ansa.it scrive