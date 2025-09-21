Cadetti matematici Menti geniali e rivoluzionarie

Algebra e trigonometria, cosmografia e idraulica, ma pure scherma, ballo e nuoto. Le giornate dei Cadetti matematici pionieri erano scandite soprattutto dal rigore e dalla disciplina: sveglia alle 5.30, messa, studio, colazione, due ore di disegno esatto, scuola, pranzo e sortita, studio e prima di cena ancora disegno ornamentale. Quando nel 1823 il duca Francesco IV d’Austria Este fondò la Scuola per formare ingegneri e architetti, aveva in mente l’École Polytecnique di Parigi, ma voleva anche (e soprattutto) creare un’élite di tecnici preparatissimi asserviti al regime. Nel convitto – scriveva lo stesso duca – gli allievi "si doveano tenere disciplinati, studiosi e lontani dall’infezione morale e politica sparsa già nella città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

