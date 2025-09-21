Cade la Roma Primavera il Genoa si impone 1-0 | secondo ko per Guidi

Cercava conferme importanti la Roma Primavera dopo le due belle vittorie consecutive contro Fiorentina e Sassuolo, invece la quinta giornata di campionato risultata amara per i giovani giallorossi. All’ Impianto Sportivo Sciorba la formazione di Guidi si arrende alla capolista Genoa, che grazie a questo 1-0 mantiene così la vetta della classifica. Restano invece fermi a 7 punti i capitolini, che incassano invece la seconda sconfitta stagionale, sintomo che c’è ancora molto lavoro da fare per poter essere competitivi nelle zone alte della graduatoria. Genoa-Roma Primavera 1-0, il racconto del match. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Cade la Roma Primavera, il Genoa si impone 1-0: secondo ko per Guidi

Primavera 1. I risultati della prima giornata: esultano Fiorentina, Genoa, Milan, Frosinone, Inter e Napoli; Primavera 1, i risultati di Roma e Lazio: la Roma è corsara a Genova, crollo Lazio; Roma-Genoa | Esordio in Serie A per il classe 2006 Venturino.

Genoa, Primavera sempre più capolista: un gol di Klisys piega la Roma, finisce 1-0 - Al Cantera Stadium della Sciorba la squadra di Jacopo Sbravati supera anche la Roma (1- Come scrive primocanale.it

Diretta Genoa Roma Primavera/ Streaming video tv: incontro ad alta quota (21 settembre 2025) - Diretta Genoa Roma Primavera, streaming video tv: sarà interessante assistere alla sfida tra queste due formazioni sul campo dei liguri (21 settembre 2025) ... Da ilsussidiario.net