Cade in un canale a Cremona mentre è a pesca con gli amici ma non riemerge più morto 20enne
Un 20enne è morto annegato a Cremona dopo essere caduto in un canale navigabile durante una giornata di pesca con gli amici: recuperato dopo due ore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: cade - canale
Milano, cade in un canale per salvare il cane: morto 57enne
Il cane cade in un canale, il proprietario si tuffa per salvarlo: morto annegato un 57enne nel Milanese
Cade in un canale per tentare di salvare il cane: 57enne muore annegato a Settimo Milanese
Cade dalla scala e finisce in un canale di cemento: 80enne in ospedale con un trauma cranico https://legnanonews.com/aree-geografiche/rhodense/2025/09/16/cade-dalla-scala-e-finisce-in-un-canale-di-cemento-80enne-in-ospedale-con-un-trauma-cranico/ - X Vai su X
CRONACA - Cercatore di funghi cade in un canale, intervento del Soccorso Alpino a Cortabbio https://lecconotizie.com/cronaca/valsassina-cronaca/cercatore-di-funghi-cade-in-un-canale-intervento-del-soccorso-alpino-a-cortabbio/ - facebook.com Vai su Facebook
Cremona, cade nel canale mentre pesca con gli amici e non riemerge: morto annegato un ragazzo di 20 anni; Cremona, va a pesca e cade in un canale navigabile: morto un 20enne; Cade nel canale navigabile: recuperato corpo di un ragazzo.
Ragazzo di 20 anni cade nel canale mentre pesca e non si trova più: disperate ricerche a Cremona - Un giovane romeno ospite di amici cremonesi è precipitato nel corso d’acqua navigabile domenica mattina. Da msn.com
Cade nel canale navigabile: - Momenti drammatici sul canale navigabile dove, domenica mattina, un giovane è caduto in acqua mentre stava pescando. Riporta cremonaoggi.it