Cade in un canale a Cremona mentre è a pesca con gli amici ma non riemerge più morto 20enne

Notizie.virgilio.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 20enne è morto annegato a Cremona dopo essere caduto in un canale navigabile durante una giornata di pesca con gli amici: recuperato dopo due ore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Cremona, cade nel canale mentre pesca con gli amici e non riemerge: morto annegato un ragazzo di 20 anni; Cremona, va a pesca e cade in un canale navigabile: morto un 20enne; Cade nel canale navigabile: recuperato corpo di un ragazzo.

cade canale cremona mentreRagazzo di 20 anni cade nel canale mentre pesca e non si trova più: disperate ricerche a Cremona - Un giovane romeno ospite di amici cremonesi è precipitato nel corso d’acqua navigabile domenica mattina. Da msn.com

cade canale cremona mentreCade nel canale navigabile: - Momenti drammatici sul canale navigabile dove, domenica mattina, un giovane è caduto in acqua mentre stava pescando. Riporta cremonaoggi.it

