Cade in casa | 45enne salernitano trasferito al Ruggi in eliambulanza

Salernotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 45 anni residente in Costiera Amalfitana e impiegato a Positano è rimasto ferito nel pomeriggio a seguito di una caduta dalle scale della propria abitazione. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Castiglione di Ravello, gli accertamenti hanno evidenziato una frattura lombare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: cade - casa

