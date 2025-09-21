Cade dal tetto dell’auto in corsa | ragazzo gravissimo

Un gioco terminato nel peggiore dei modi. Questa mattina, intorno alle 5.30, un ragazzo di 23 anni ha riportato gravi ferite a Esine dopo essere caduto dal tettuccio di una Fiat Panda. L'episodio è nato da quella che sembra essere stata una bravata tra amici: il giovane e un amico si erano. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

